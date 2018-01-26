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المجلس الرئاسى الليبى: تخصيص 5 ملايين دولار لمشروع دعم الاستقرار فى ليبيا

الجمعة، 26 يناير 2018 12:02 ص
المجلس الرئاسى الليبى: تخصيص 5 ملايين دولار لمشروع دعم الاستقرار فى ليبيا الحرب فى ليبيا- أرشيفية


أ ش أ
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 أعلن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم الخميس تخصيص خمسة ملايين دولار لمشروع دعم الاستقرار فى بلاده.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بخطة الاستجابة الإنسانية لدعم ليبيا لعام 2018 التى أطلقتها الأمم المتحدة، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، وعدد من الوزراء المسؤولين بالمنظمة الأممية وحكومة الوفاق، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.


وقال السراج "إنه رغم التحديات الكبرى السياسية والأمنية التى تواجه البلاد، إلا أن الملف الخدمى والاقتصادى يقع على أعلى درجات اهتمام الحكومة، لما يتطلبه من إجراءات حاسمة وعاجلة، تمكن من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكل أطيافهم، وخاصة فى المناطق المتضررة من النزاع"، مضيفا أن ليبيا تسير نحو بناء دولة القانون والمؤسسات التى يطمح إليها كل الليبيين.


وأكد عزم حكومة الوفاق الوطنى على مواجهة هذه التحديات بفعالية خلال المرحلة القادمة، ومعالجة قضايا موازية لها مثل الهجرة غير الشرعية إلى جانب قضايا فرض سيادة القانون وبسط الأمن، وبما يمكن أجهزة الدولة من تركيز جهودها على تنفيذ خطط تنموية، والانطلاق الفعلى فى تنفيذ مشاريع الإصلاح الاقتصادى. 


يذكر أن منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية فى ليبيا ماريا ريبيريو قد أفادت بأن الأمم المتحدة أعلنت اليوم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية فى ليبيا لعام 2018 ، بهدف جمع 313 مليون دولار لدعم ليبيا وسط تزايد فى الاحتياجات الإنسانية فى هذا العام.


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