المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى مع نظيره الزامبى

المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى مع نظيره الزامبىالجمعة، 26 يناير 2018 11:11 ص
وزير الخارجية ونظيره الزامبى
كتبت – شرويت ماهر
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نشر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع بين وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ونظيره الزامبى على هامش أجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى.
وعلق المستشار أحمد أبو زيد على الثورة :" وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية زامبيا الآن علي هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي".
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