video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى مع نظيره الزامبى

الجمعة، 26 يناير 2018 11:11 ص
المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى مع نظيره الزامبى وزير الخارجية ونظيره الزامبى


كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

نشر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع بين وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ونظيره الزامبى على هامش أجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى.

وعلق المستشار أحمد أبو زيد على الثورة :" وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية زامبيا الآن علي هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي".

الخارجية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم الخارجية: سامح شكرى ووزير خارجية السودان.. صداقة وأخوة صافية

وزير الخارجية

سامح شكرى

المتحدث باسم الخارجية

تويتر



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة