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المؤشرات الأولية لنتائج "القضاة" تشير لفوز عبد الستار إمام بمقعد المتقاعدين

الجمعة، 26 يناير 2018 09:10 م
المؤشرات الأولية لنتائج "القضاة" تشير لفوز عبد الستار إمام بمقعد المتقاعدين انتخابات نادى القضاة


كتبت هدى أبو بكر - عامر مصطفى
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كشفت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة عن فوز المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، بمقعد المتقاعدين، وفوز المستشار إسماعيل ريحان عن مقعد القضاة.

وكشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" عن حسم المقاعد الثلاثة للنيابة العامة لصالح كل من المستشارين رضا محمود، ومحمود مرغنى، وأحمد الصياد.

وتنافس فى الانتخابات 12 مرشحا على المقاعد الخمسة، حيث ترشح على مقعد المتقاعدين كل من المستشارين جمال الدين القيسونى، وسيف النصر سليمان، وعبد الستار إمام على يوسف، ومحمد توفيق أمين إبراهيم.

وترشح على مقعد القضاة المستشارين إسماعيل محمد إسماعيل ريحان، ومحمود أحمد يحيى عبد المالك.

وعلى مقاعد النيابة العامة خاض الانتخابات أحمد يوسف محمد جمعة، ومحمود محمد مرغنى صادق، ورضا محمود محمد السيد، وأحمد سلامة على عفيفى، وأحمد عبد السلام الصياد، وياسر عكاشة محمد أحمد المتناوى، وأغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات باب التصويت فى السادسة مساء وبدأ الفرز.

 


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