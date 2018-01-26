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الكرملين: ليس من الصواب توقع انجاز التسوية السياسية بسوريا خلال مؤتمر سوتشى

الجمعة، 26 يناير 2018 02:22 م
الكرملين: ليس من الصواب توقع انجاز التسوية السياسية بسوريا خلال مؤتمر سوتشى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف


أ ش أ
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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمترى بيسكوف، أنه ليس من الصواب توقع أن ينجز مؤتمر الحوار الوطنى السورى المرتقب فى سوتشى، عملية التسوية السياسية للأزمة السورية، لكنه قال، إن عقد المؤتمر فى حد ذاته يعتبر محطة هامة.

وأضاف بيسكوف، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "إن العمل الذى يجرى صعب جدا وشائك، لذا سيتوجب حل الكثير من المشاكل والكثير من الصعاب"، موضحا أن خطوة عقد مؤتمر سوتشى فى حد ذاتها تشكل تقدما ملموسا باتجاه التسوية السياسية فى سوريا.

وشدد بيسكوف، على أنه لا يتعين توقع "وضع نقطة" فى التسوية السياسية بشكل نهائى بواسطة هذا المؤتمر، وتشير وسائل إعلام روسية، إلى أن تصريح بيسكوف، هذا عشية مؤتمر سوتشى، خفضت سقف التوقعات المتعلقة بنتائج هذا المؤتمر.


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