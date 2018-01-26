video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القومى للبحوث" يوقع اتفاقية لإنشاء مختبر مصرى صينى للألياف الزجاجية

الجمعة، 26 يناير 2018 10:42 ص
"القومى للبحوث" يوقع اتفاقية لإنشاء مختبر مصرى صينى للألياف الزجاجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث حول توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز وشركة جوشى للألياف الزجاجية؛  بهدف إنشاء مختبر مصري صينى للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة.

 وتنص الاتفاقية على أن يقوم الجانب الصينى بتجهيز هذا المختبر بالمعدات ليكون ضمن حملة إنشاء خمسين معمل على مستوى العالم فى مبادرة: "الحزام والطريق الصينية".

 ومن جانبه أكد د. اشرف شعلان رئيس المركز أن هذه الاتفاقية سوف تدعم التعاون بين المركز وشركة جوتشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية في مجال "البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا" والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هناك العديد من  مجالات التعاون بين المركز وشركة جوتشي مصر للفيبرجلاس، ومنها:

إقامة مختبرات مشتركة ومحطات تجريبية في أنشطة البحث والتطوير والتعرف على المشاكل العلمية والتقنية، وصياغة وتنفيذ برنامج بحثي مشترك في مجالات الألياف الزجاجية والمواد المركبة، وتبادل الخبرات والدراسات والوثائق العلمية والتقنية، وتقديم خدمات الاختبارات وتقديم تقارير اختبارات موثوقة، وإصدار شهادة التدريب المهني، وتدريب الفنيين والمهندسين المهنيين في مجال الألياف الزجاجية والمواد المركبة.

 وقد أبدى الجانب الصينى اهتماما كبيرا بالتعاون العلمي مع المركز القومى للبحوث وكأحد هذه الإهتمامات هو إنشاء هذا المختبر بمشاركة مصرية صينية لما يتمتع به المركز من خبرات كثيرة فى هذا المجال  سوف تساهم فى تطوير صناعة الألياف الزجاجية فى السوق المصري.

شهد توقيع الاتفاقية كل من د. محمد محمود هاشم نائب رئيس المركز للشئون البحثية، و د. حسين درويش مصطفى رئيس شعبة بحوث الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية والمسئول عن تنفيذ هذا المعمل مع الجانب الصينى، ود. سعيد درويش مستشار الوزير لربط الصناعة بالبحث العلمي، وخان بينج ممثل السفارة الصينية ، وجى شياو مدير عام قطاع التكنولوجيا والمعلومات فى مجموعة شركات الصين لمواد البناء وليو إى مدير عام شركة تيدا للاستثمار، وجو جوى تيانغ مدير عام قطاع التكنولوجيا والمعلومات فى مجموعة شركات جوشى لصناعة الفيبر جلاس.  

جدير بالذكر أن صناعة الألياف الزجاجية تدخل فى العديد من الصناعات  كصناعة السيارات، والإلكترونيات، والأسلاك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يزور محمد صلاح بمقر نادى ليفربول ويمنحه ميدالية تكريم

مختبر

مصرى

صينى

الياف زجاجية

المركز القومى للبحوث



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة