القضاء البرازيلى يمنع لولا دا سيلفا من مغادرة البلاد

القضاء البرازيلى يمنع لولا دا سيلفا من مغادرة البلادالجمعة، 26 يناير 2018 06:01 ص
الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
أ ف ب
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منع القضاء البرازيلى الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الخميس، من مغادرة البرازيل وذلك قبل ساعات من سفره إلى إفريقيا، غداة تشديد محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة بحقه.
وكان لولا يعتزم التوجه إلى إثيوبيا للمشاركة فى مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) لكنّ قاضيا فدراليا "أمر بمنع الرئيس الأسبق من مغادرة" الأراضى البرازيلية، على ما أعلنت وزارة العدل مساء الخميس.
وقالت الوزارة "نحن نُطبّق الأمر القضائى بسحب جواز سفر الرئيس الأسبق".
يأتى ذلك غداة تكرار لولا دا سيلفا التأكيد أنه عازم على العودة إلى السلطة على الرغم من قرار محكمة الاستئناف الأربعاء ادانته بالفساد.
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