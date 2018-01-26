video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 4 هاربين من 33 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 26 يناير 2018 03:52 م
القبض على 4 هاربين من 33 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط الأقسام والمراكز، ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 4 هاربين من 33 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيها 13 سنة و10 أشهر.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ياسر.ع.ن" 40 عاما، سائق مقيم دائرة مركز الاسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية، والمقضى فيها بالحبس 7 سنوات و8 شهور بتهم "تبديد"، و"علاء.ح.م" 37 عاما، سائق مقيم دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية، المقضى فيها بالحبس 3 سنوات و7 أشهر بتهم "تبديد"، و"رياض.ف.ع" 35 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز القصاصين، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكما قضائيا والمقضى فيها بالحبس سنة و4 أشهر بتهم "تبديد، ضرب"، و"عباس.س.ع" 32 عاما عاطل، مقيم حى الزهور بالقصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية، والمقضى فيها بالحبس سنة و3 أشهر بتهم "تبديد".
 
تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 16 شرطيا فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

تنفيذ الأحكام

تبديد

تنفيذ احكام

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة