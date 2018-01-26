القبض على 4 هاربين من 33 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط الأقسام والمراكز، ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 4 هاربين من 33 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيها 13 سنة و10 أشهر.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ياسر.ع.ن" 40 عاما، سائق مقيم دائرة مركز الاسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية، والمقضى فيها بالحبس 7 سنوات و8 شهور بتهم "تبديد"، و"علاء.ح.م" 37 عاما، سائق مقيم دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية، المقضى فيها بالحبس 3 سنوات و7 أشهر بتهم "تبديد"، و"رياض.ف.ع" 35 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز القصاصين، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكما قضائيا والمقضى فيها بالحبس سنة و4 أشهر بتهم "تبديد، ضرب"، و"عباس.س.ع" 32 عاما عاطل، مقيم حى الزهور بالقصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية، والمقضى فيها بالحبس سنة و3 أشهر بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.