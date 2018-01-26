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القبض على 4 متهمين قتلوا سائق "توك توك" لسرقته بالمقطم

الجمعة، 26 يناير 2018 02:43 م
القبض على 4 متهمين قتلوا سائق "توك توك" لسرقته بالمقطم المتهمين


كتب إبراهيم أحمد – أحمد الجعفرى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 متهمين اختطفوا سائق "توك توك" وقتلوه بمنطقة المقطم بالقاهرة، وتخلصوا من جثته بمنطقة جبلية بمحيط الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغاً من عبد المنعم محمد عبد المنعم رمضان سن 48 ميكانيكى، أفاد فيه بتغيب ابنه محمود 17 سنة سائق توك توك، وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين أن المجنى عليه كان بصحبة كل من "أحمد.ص" 18 سنة سائق "توك توك"، و"مصطفى.س" 22 سنة عامل، و"عبد الرحمن.ر" 22 سنة سائق "توك توك، و"محمد.ر" 18 سنة سائق "توك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشتبه بهم بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم  بالتحريات اعترفوا بأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات البخارية " توك توك " بالإكراه باستخدام  الأسلحة البيضاء.

وتابع المتهمين فى اعترافاتهم أمام رجال المباحث، انهم تمكنوا من استدراج المجنى عليه من منطقة مساكن صبحى حسين دائرة القسم واستقل صحبته كل من المتهمين الأول والثانى والثالث بحجة توصيلهم إلى منطقة الهضبة الوسطى وتبعهم المتهم الرابع بدراجة بخارية أخرى " توك توك " واستغلوا خلو الطريق من المارة وهددوه بأسلحة بيضاء ( سكين ، مطواة  ) بحوزة المتهمين الأول والثالث وأكرهوه على التخلى عن الدراجة البخارية وعند مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حيازتهم محدثين إصابته بعدة طعنات أودت بحياته فتخلصوا من الجثة بألقائها بمنطقة جبلية، واستولوا على الدراجة البخارية، وهاتف المجنى عليه المحمول ومبلغ مالى 25 جنيها وفروا هاربين  وأضافوا بتصرفهم فى الدراجة البخارية بالبيع بمحافظة الفيوم مقابل مبلغ مالى 7.700 جنيه.

وبالانتقال لمكان الواقعة تم العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة وتم نقلها للمشرحة بقرار من النيابة العامة، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وهاتف محمول ودراجة بخارية "لدى عميلهم سيئ النية"، ومبلغ مالى من متحصلات بيع الدراجة البخارية، وباستدعاء المبلغ تعرف على جثة المجنى عليه والدراجة البخارية واتهمهم بسرقة المجنى عليه بالإكراه وقتله ابنه، تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.


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