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القبض على 3 متهمين يتاجرون فى المواد المخدرة بعين شمس

الجمعة، 26 يناير 2018 02:59 م
القبض على 3 متهمين يتاجرون فى المواد المخدرة بعين شمس مخدرات - أرشيفية


كتب إبراهيم أحمد – أحمد الجعفرى
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القت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على كلاً من "عبد الله.م" وشهرته " عبد الله الرويسي " 51 سنة عاطل، و"خلود.س" 25 سنة ربة منزل، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة داخل مسكنهما بمنطقة عين شمس.

القت أجهزة الأمن القبض على المتهمين أثناء استقلالهما السيارة رقم "ر أ ن 514" ماركة ميتسوبيشي لانسر "ملك الاول"، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 2.050 كيلو جرام، ومبلغ مالى 2200 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

كما تمكنت الإدارة من ضبط "جلال.س" 42 سنة والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا مخدرات، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جرام، ومبلغ مالى 90 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

 


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