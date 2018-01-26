القبض على 3 إرهابيين فى صلاح الدين بالعراق

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة إرهابيين فى محافظة صلاح الدين.



وذكر بيان للمديرية أوردته وكالة الأنباء العراقية أن الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين فى تنظيم (داعش) الإرهابى بقاطع صلاح الدين، بينهم اثنان عند مدخل سيطرة الأقواس شمالى تكريت والثالث فى ناحية العلم بمركز المحافظة.



وأضاف البيان أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة من أجل محاسبتهم وفق الإجراءات القانونية الأصولية.



وفى سياق آخر، أعلن الحشد الشعبى فى محافظة ديالى تدمير نفق وزورق ومضافتين لـ (داعش) الإرهابى بعملية نوعية شمال شرقى المحافظة.



وقال حسين الحسينى مسئول الإعلام الحربى للواء (23) التابع للحشد الشعبى إن قوات قتالية من اللواء نفذت، اليوم، عملية نوعية لتعقب خلايا وأوكار (داعش) فى أراضى قرية على الجمعة والمناطق والوديان المحيطة بها بإطراف ناحية قره تبة شمال شرقى ديالي.



وأضاف الحسينى أن القوات تمكنت من ضبط وتدمير نفق وزورق ومضافتين لـ (داعش) فى تلك الأراضي، فضلا عن العثور على جثتين متفسختين مجهولتى الهوية لرجلين، كذلك تفكيك وتفجير 5 عبوات ناسفة، مشيرا إلى أن الهدف من العملية هو إنهاء تواجد أى نشاط لخلايا داعش فى تلك المناطق.