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الجمعة، 26 يناير 2018 03:54 م
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القبض على عاطلين شكلا عصابة لسرقة المواطنين بنظام الخطف بالنزهة

الجمعة، 26 يناير 2018 03:21 م
القبض على عاطلين شكلا عصابة لسرقة المواطنين بنظام الخطف بالنزهة المتهمان


كتب إبراهيم أحمد - أحمد الجعفرى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على كل من "رامى.م" 29 سنة ميكانيكى، و"أحمد.م" 20 سنة عاطل؛ لاتهامهما بتكوين عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بنظام الخطف، وقيامهما بسرقة حقيبة المجنى عليها "مانسى أمين" 33 سنة، وإصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغاً من المجنى عليها والتى تعمل مهندسة، أفادت فيه أنه أثناء سيرها بالقرب من منطقة سكنها فوجئت بقيام شخصين أدلت بأوصافهما التقريبية يستقلان دراجة بخارية  بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى 6500 جنيه ، 2 هاتف محمول ، تعليقه ذهب )  وحال تشبثها بالحقيبة حدثت إصابتها المشار إليها ولاذا بالفرار، وأنها توجهت إلى المستشفى لتلقى العلاج وعقب تحسن حالتها حضرت لتحرير محضر بالواقعة.

وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة المتهمين سالفى الذكر، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة المتهم الثاني والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وقدره 6500 جنيه.

أرشد المتهمان عن عميليهما سيئى النية الذى اشترى منهما هاتف المجنى عليها المحمول ومشغولاتها الذهبية وهم كلاً من "كريم.م" 33 سنة صاحب محل موبايلات، و"وائل.ع" 29 سنة مدير محل مجوهرات، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة وإحداث إصابتها.

المتهمان وبحوزتهما المضبوطات
المتهمان وبحوزتهما المضبوطات

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