القبض على صاحب مركز تعبئة مواد غذائية غير مرخص بالسلام





كتب إبراهيم أحمد - أحمد الجعفرى

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "حمادة.م" 28 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية "غير مرخص" بمدينة السلام، وبحوزته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، أعدها للتصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كشفت التحريات تورط المتهم سالف الذكر فى تخزين كميات ضخمة من السلع الغذائية، وبمداهمة مركز التعبئة الخاص به، ضبط بداخله 2.500 طن سكر، و 2.075 طن رز و 2.025 طن زيت طعام، وبمواجهة المتم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من الأسعار المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.



مخزن مواد غذائية إدارة التموين



مخزن مواد غذائية إدارة التموين

سلع غذائية مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات