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القبض على صاحب مركز تعبئة مواد غذائية غير مرخص بالسلام

الجمعة، 26 يناير 2018 03:07 م
القبض على صاحب مركز تعبئة مواد غذائية غير مرخص بالسلام جانب من المضبوطات - أرشيفية


كتب إبراهيم أحمد - أحمد الجعفرى
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تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "حمادة.م" 28 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية "غير مرخص" بمدينة السلام، وبحوزته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، أعدها للتصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كشفت التحريات تورط المتهم سالف الذكر فى تخزين كميات ضخمة من السلع الغذائية، وبمداهمة مركز التعبئة الخاص به، ضبط بداخله 2.500 طن سكر، و 2.075 طن رز و 2.025 طن زيت طعام، وبمواجهة المتم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من الأسعار المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

مخزن مواد غذائية إدارة التموين1
مخزن مواد غذائية إدارة التموين
مخزن مواد غذائية إدارة التموين2
مخزن مواد غذائية إدارة التموين
مخزن مواد غذائية إدارة التموين3
سلع غذائية مجهولة المصدر 
مخزن مواد غذائية إدارة التموين4
جانب من المضبوطات

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