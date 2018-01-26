القبض على سايس جراج استولى على 150 ألف جنيه من صاحب العمل بشبرا





كتب إبراهيم أحمد – أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على "صلاح.أ" 33 سنة سايس جراج، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى " تبديد " بإجمالى حبس سنة و9 شهور، وبتفتيش مكان تواجده داخل أحد الفنادق بمنطقة شبرا مصر، عثر بداخله على حقيبة بها 96 ألف جنيه و3 هواتف محمولة حديثة الصنع.

بمناقشة المتهم عن مصدر المبلغ المضبوط بحيازته، قرر أنه تسلم مبلغ مالى 150 ألف جنيه من مالك الجراج الذى يعمل به ويدعى "مظهر.ى" 59 سنة بقصد توصيله لزوجته بالإسكندرية إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه وفر هاربًا؛ حيث قام بتسليم مبلغ 40 ألف جنيه لشقيقته "شيماء.ا" 20 سنة ربة منزل والمقيمة بمدينة طنطا، واشترى الـ3 هواتف المضبوطين وأن المبلغ المضبوط هو ما تبقى من متحصلات الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهم واتهمه بخيانة الأمانة وتبديد باقى المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.