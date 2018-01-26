القبض على تاجر مخدرات بحوزته كارنيه شرطة "مزور" فى مدينة نصر

القبض على تاجر مخدرات بحوزته كارنيه شرطة "مزور" فى مدينة نصرالجمعة، 26 يناير 2018 03:19 م
المتهم
كتب إبراهيم أحمد - أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على "عيد. ر"، 27 سنة "عاطل"، وبحوزته 200 قرص من عقار التامول المخدر، و2150 جنيها، و4 هواتف محمولة.
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم أيضا، سلاحا أبيض "مطواة "، وكارنيه شرطة مزور باسم أحمد محمد أحمد، برتبة أمين شرطة ثالث، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة الأقراص بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وأقر باصطناع الكارنيه المضبوط بحوزته لتسهيل مروره على الأكمنة دون اعتراضه أو تفتيشه، فتم تحرير المحضر اللازم بشأن الضبط، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إضافة تعليق
مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة