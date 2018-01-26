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الجمعة، 26 يناير 2018 03:55 م
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القبض على تاجر مخدرات بحوزته كارنيه شرطة "مزور" فى مدينة نصر

الجمعة، 26 يناير 2018 03:19 م
القبض على تاجر مخدرات بحوزته كارنيه شرطة "مزور" فى مدينة نصر المتهم


كتب إبراهيم أحمد - أحمد الجعفرى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على "عيد. ر"، 27 سنة "عاطل"، وبحوزته 200 قرص من عقار التامول المخدر، و2150 جنيها، و4 هواتف محمولة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم أيضا، سلاحا أبيض "مطواة "، وكارنيه شرطة مزور باسم أحمد محمد أحمد، برتبة أمين شرطة ثالث، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة الأقراص بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وأقر باصطناع الكارنيه المضبوط بحوزته لتسهيل مروره على الأكمنة دون اعتراضه أو تفتيشه، فتم تحرير المحضر اللازم بشأن الضبط، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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