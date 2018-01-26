video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش غربى كركوك بالعراق

الجمعة، 26 يناير 2018 04:34 م
العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش غربى كركوك بالعراق قوات الجيش العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

عثرت قوات الحشد الشعبى العراقى اليوم الجمعة على مقبرة جماعية تضم رفات ضحايا لتنظيم داعش الإرهابى فى ناحية الرياض غربى كركوك.

وقال مصدر أمنى عراقى فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) "إن المقبرة تضم رفات وعظام مدنيين من سكان جنوبى كركوك وغربيها، من الذين قتلوا على يد عصابات داعش الإرهابية خلال احتلالها الحويجة ونواحيها.


ومن ناحية أخرى، دمرت قوة من الحشد الشعبى مضافتين لتنظيم داعش بعمليات تمشيط جرت شمال شرقى بعقوبة.


وقال مصدر عراقى إن قوة من الحشد الشعبى دمرت مضافتين لتنظيم داعش وفككت 5 عبوات ناسفة أثناء عمليات تمشيط لقرى البوجمعة أطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة.


كما أسفرت عمليات التمشيط عن الاستيلاء على أسلحة وأعتدة مختلفة، مؤكدا أن العمليات الأمنية مستمرة بهدف القضاء على جيوب داعش فى المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إصابة 4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

العراق: العثور على مقبرة جماعية لشباب أعدمهم داعش فى الموصل

العبادى: إعادة إعمار العراق قد تتجاوز 100 مليار دولار

رئيس الإنتربول: نتعاون مع العراق فى مواجهة الإرهاب

الجيش العراقى

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

كركوك



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة