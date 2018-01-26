العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش غربى كركوك بالعراق

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عثرت قوات الحشد الشعبى العراقى اليوم الجمعة على مقبرة جماعية تضم رفات ضحايا لتنظيم داعش الإرهابى فى ناحية الرياض غربى كركوك.

وقال مصدر أمنى عراقى فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) "إن المقبرة تضم رفات وعظام مدنيين من سكان جنوبى كركوك وغربيها، من الذين قتلوا على يد عصابات داعش الإرهابية خلال احتلالها الحويجة ونواحيها.



ومن ناحية أخرى، دمرت قوة من الحشد الشعبى مضافتين لتنظيم داعش بعمليات تمشيط جرت شمال شرقى بعقوبة.



وقال مصدر عراقى إن قوة من الحشد الشعبى دمرت مضافتين لتنظيم داعش وفككت 5 عبوات ناسفة أثناء عمليات تمشيط لقرى البوجمعة أطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة.



كما أسفرت عمليات التمشيط عن الاستيلاء على أسلحة وأعتدة مختلفة، مؤكدا أن العمليات الأمنية مستمرة بهدف القضاء على جيوب داعش فى المنطقة.