العثور على جثة عامل أسفل مصعد عقار بالعمرانية





كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه بالعمرانية، حيث تم العثور على جثته أسفل مصعد خاص بعقار، ورجحت التحريات أن المتوفى أثناء محاولته التسلل لإحدى الشقق لسرقتها عبر المصعد المعطل إختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بعقار بدائرة القسم.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن الجثة لشخص يدعى "ح.ع" 42 سنة عاطل، وعثر بحوزته على 4 أقراص مخدرة، كما تبين أنه سابق اتهامه فى 7 قضايا سرقة ومخدرات وتبديد.

وأشارت التحريات أن المتوفى حاول التسلل لسرقة إحدى الشقق عبر المصعد المعطل الخاص بالعقار، إلا أنه إختل توازنه اثناء صعوده للمصعد وسقط مفارقا الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم اليدب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.