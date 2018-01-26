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العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة فى أسوان

الجمعة، 26 يناير 2018 04:29 م
العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة فى أسوان جثة - أرشيفية


أسوان - ندى سليم
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تلقت مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، بلاغا بالعثور على جثة طفل حديث الولاد ملقى داخل أحد صناديق القمامة بمنطقة الصداقة الجديدة، وذلك بعد أن عثر عدد من أهالى المنطقة عليه.
 
 
انتقلت نيابة أسوان، لمعاينة جثة الطفل، لفحصها والتصريح بدفنها، فى حين تكثف شرطة مباحث من قسم ثانى أسوان من جهودها، لتحديد هوية الطفل وملابسات الواقعة.
 
 

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