الصين تخطط لشن حملة ضد النمو غير القانونى لإنتاج مصافى النفط

الصين تخطط لشن حملة ضد النمو غير القانونى لإنتاج مصافى النفطالجمعة، 26 يناير 2018 01:20 م
مصفاة نفط - أرشيفية
بكين – رويترز
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قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين، اليوم الجمعة، إنها ستطلق حملة جديدة على شركات تكرير النفط التى تزيد طاقتها الإنتاجية دون الحصول على موافقة رسمية.
وتأتى هذه الخطوة باعتبارها أحدث إجراء شامل تتخذه بكين للحد من النمو غير المنظم فى إنتاج الوقود والتجارة غير المشروعة فى النفط، وقالت اللجنة فى بيان صادر عنها، إنها ستغلق المصافى التى تقل طاقتها الإنتاجية عن مليونى طن فى العام، إذ إنها وجدت أن تلك المصافى تخالف القوانين المنظمة.
وبحسب البيان الصادر عن اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، فمن المقرر أن تكون العقوبة التى ستفرض على المصافى الأكبر حجما وطاقة إنتاجية، هى الحد من أى مشروعات جديدة للتوسع.
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