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السفير الهندى بالقاهرة يرفع العلم بمقر إقامته احتفالا باليوم الجمهورى الــ69

الجمعة، 26 يناير 2018 01:55 م
السفير الهندى بالقاهرة يرفع العلم بمقر إقامته احتفالا باليوم الجمهورى الــ69 سفير نيودلهى يرفع علم بلاده بمقر إقامته احتفالا باليوم الجمهورى


كتب: هانى محمد
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شهد سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، مراسم رفع علم بلاده، بمقر إقامته فى الزمالك احتفالا باليوم الجمهورى الـ69 لجمهورية الهند.

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وحضر الاحتفالية أعضاء السلك الدبلوماسى بالسفارة وأعضاء الجالية الهندية وأصدقاء الهند وأعضاء جمعية الصداقة المصرية الهندية، وتضمنت الاحتفالية كلمة السفير وأعقبها أغانى وطنية قام بأداءها أطفال الجالية بمختلف لغات الهند وقام السفير الهندى بتقطيع تورتة الاحتفال.

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ويعتبر اليوم الـ26 من يناير اليوم الجمهورى فى الهند هو احتفال بتاريخ تفعيل العمل بالدستور الهندى، الذى تم استبداله بقانون حكومة الهند وثيقة 1935 فى يوم 26 يناير 1950، وتم اختيار تاريخ 26 يناير نسبة إلى تاريخ إعلان الاستقلال في عام 1930 فى لاهور، وتم إعلان العمل بالدستور الجديد في الهند، والتي وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ فى 26 يناير 1950 وهو اليوم التى أصبحت فيه الهند جمهورية، وهو واحد من الأعياد الوطنية الثلاث فى الهند.

 

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