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الجمعة، 26 يناير 2018 03:08 م
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السفير أشرف منير يلقى محاضرات للملحقين الإداريين المرشحين للخدمة بالخارج

الجمعة، 26 يناير 2018 02:26 م
السفير أشرف منير يلقى محاضرات للملحقين الإداريين المرشحين للخدمة بالخارج السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم


كتبت-رحاب نبيل
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يلقى السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، سلسلة من المحاضرات للملحقين الإداريين المرشحين للخدمة فى بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والمقرر توليهم لمهام عملهم خلال هذا العام.

 

وتتعلق المحاضرات بكيفية العمل بالخارج وطرق وأساليب التمثيل المشرف لدولة كبيرة بحجم مصر بالإضافة إلى ضوابط السلوك الاجتماعى وفنون المجاملة فى الدول الأخرى.

 

تجدر الإشارة إلى أن منير يعد من خبراء البروتوكول فى مصر وقد تم الاستعانة بخبراته فى منتدى شباب العالم ومؤتمر الاستثمار فى أفريقيا مؤخرا.

 

 
 
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السفير أشرف منير خلال إلقاء المحاضرات

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بعثات مصر الدبلوماسية



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