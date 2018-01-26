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الرئيس الأوكرانى: سنحصل على عضوية الاتحاد الأوروبى فى 2021

الجمعة، 26 يناير 2018 06:11 م
الرئيس الأوكرانى: سنحصل على عضوية الاتحاد الأوروبى فى 2021 رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو


رويترز
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 قال رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو إن بلاده ستحصل على قرار الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبى فى عام 2021.

وأعرب بوروشينكو - خلال جلسة بعنوان (أوروبا الوسطى والشرقية: برنامج جديد للقارة) فى المنتدى الاقتصادى العالمى الـ 48 الذى يعقد فى دافوس - عن اعتقاده بأن بولندا وليتوانيا ستدعم أوكرانيا فى هذه المسألة.


وتابع الرئيس - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة "إنه فى عام 2021 سيكون لدينا امكانية الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى بدعم من بولندا وليتوانيا". كما دعا المجتمع الدولى إلى توحيد ومكافحة حرب المعلومات الهجينة بجهد متضافر.


وأشار إلى "أنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى بأسره، والعالم الحر بأكمله أن يكون له جدول أعمال واحد، واستراتيجية واحدة، وصوت واحد، وأن يوحد على أكبر صعيد ممكن. إن أساس وحدتنا هو قيمنا وليس المال، وأنا مقتنع تماما بأننا سنتمكن من الفوز فى هذه الحرب من الأخبار والدعاية الوهمية، وحرب المعلومات، لأن الحقيقة بجانبنا ".


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