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الذهب يتراجع 3 جنيهات فى تعاملات اليوم.. والجرام عيار 21 يسجل 664 جنيها

الجمعة، 26 يناير 2018 11:58 ص
الذهب يتراجع 3 جنيهات فى تعاملات اليوم.. والجرام عيار 21 يسجل 664 جنيها ذهب - أرشيفية


كتب إسلام سعيد
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تراجعت اسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات للجرام، تزامنا مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بواقع خمسة دولارات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 664 جنيها للجرام.
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:

الجرام عيار 18 سجل 569 جنيها
 
الجرام عيار 21 سجل 664 جنيها
 
الجرام عيار 24 سجل 758 جنيها 
 
الجنيه الذهب سجل 5312 جنيها
 
السعر العالمى للأوقية 1355 دولارا.
 
 
اسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع" وتتضمن تحديثا فوريا ولحظيا لمستويات اسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء، وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس فى تطورات أسعار الذهب.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى أسعار الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يتراوح بين 50 قرشا وجنيه واحد.

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