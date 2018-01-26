الجيش اليمنى يسيطر على جبل الرويبكة شمال غرب العاصمة صنعاء





أ ش أ

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على جبل ‏‫الرويبكة فى محافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وأفادت قناة (العربية) الإخبارية، باستمرار تقدم قوات الشرعية اليمنية من أجل كسر الحصار عن تعز، وتوشك على قطع خطوط إمداد الميليشيات.



وفى سياق متصل، أعلن الناطق الرسمى باسم قيادة محور تعز العسكرى العقيد عبدالباسط البحر أن 3 ألوية تشارك فى العمليات العسكرية التى انطلقت أمس الخميس لفك الحصار عن تعز واستكمال تحرير المحافظة، مبينا أن العمليات شملت جميع الجبهات فى غرب وشمال وشرق المدينة وذلك بإسناد من مقاتلات التحالف التى تحلق فى سماء المدينة بشكل متواصل، وتستهدف مواقع الميليشيات وآلياتهم وتحركاتهم بالتنسيق المباشر مع القوات على الأرض.



كانت مصادر عسكرية قد أفادت، فى وقت سابق، بمقتل 40 حوثيا فى غارات للجيش الوطنى اليمنى، بمساندة التحالف العربى، عبر 3 محاور فى محافظة صعدة، معقل الانقلابيين.