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الجزائر تعرض تقريرا على قمة الاتحاد الأفريقى حول مكافحة الإرهاب بأفريقيا

الجمعة، 26 يناير 2018 05:02 ص
الجزائر تعرض تقريرا على قمة الاتحاد الأفريقى حول مكافحة الإرهاب بأفريقيا وزير الشئون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل


أ ش أ
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 أكد وزير الشئون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل، الخميس، أن الجزائر ستعرض تقريرا حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما فى أفريقيا، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الـ 30 لرؤساء الدول والحكومات المزمع تنظيمها يومى 28 و 29 يناير الجاري.


ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مساهل أن الجزائر ستعرض هذا التقرير نظرا للتكليف المعنى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الذى عينه نظراءه فى سنة 2017 منسقا للاتحاد الأفريقى فى مجال الوقاية من الإرهاب والتطرف ومكافحتهما فى أفريقيا.

 


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