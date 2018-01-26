video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم": تقديم منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة "التعليم أولا"

الجمعة، 26 يناير 2018 11:14 ص
"التعليم": تقديم منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة "التعليم أولا" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  على قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الرابع على التوالى بتقديم منحة للطلاب المتفوقين.

وأشار حشيش إلى أن المنحة  تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، مؤكدا أن هذه المنحة ليست الأولى، حيث أن المنحة الأولى كانت بعدد (27) طالبا، والثانية كانت بعدد (84) طالبا، أما المنحة الثالثة كانت بعدد (135) طالب، والرابعة (156) طالب.

وقد أكد الدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمشروع "التعليم أولا" أن الهدف من المنح هو إكتشاف المواهب والخبرات لدى المتفوقين، إلى جانب بناء قدرات الطلاب والمهارات الحياتية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم" تحدد 12 مايو المقبل موعدًا لبدء الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات

التربية والتعليم

منحة طلاب مدارس المتفوقين

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة