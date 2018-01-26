"التعليم": تقديم منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة "التعليم أولا"الجمعة، 26 يناير 2018 11:14 ص
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الرابع على التوالى بتقديم منحة للطلاب المتفوقين.
وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، مؤكدا أن هذه المنحة ليست الأولى، حيث أن المنحة الأولى كانت بعدد (27) طالبا، والثانية كانت بعدد (84) طالبا، أما المنحة الثالثة كانت بعدد (135) طالب، والرابعة (156) طالب.
وقد أكد الدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمشروع "التعليم أولا" أن الهدف من المنح هو إكتشاف المواهب والخبرات لدى المتفوقين، إلى جانب بناء قدرات الطلاب والمهارات الحياتية.
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