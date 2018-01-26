التعليم تطلق فعاليات مبادرة النظافة "خليك زي آدم" الأحد المقبل بالقاهرة

صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ستقام يوم الأحد ٢٨ يناير بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة فعاليات مبادرة النظافة "خليك زي آدم" برعاية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وتحت إشراف محمد عطية وكيل المديرية.

كما أشار أن المبادرة تقام بمدارس إدارة الوايلي بالتعاون مع رئيس حي الوايلي والأستاذ مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي.

وجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تنمية الوعي الإيجابي لدى الجميع بعدم إلقاء المخلفات في الشارع أو المدرسة أو الحدائق أو الطريق العام، وإقناعهم بالممارسات السليمة و السلوك الحميد ونشر ثقافة التغيير.

كما سيتم إقامة ورش عمل (رسم، وإعادة تدوير) بمشاركة طلبة تعليم القاهرة للحث علي النظافة داخل المدارس المجاورة للمديرية.

كما أنه سيتم إقامة معسكر تنظيف الشارع بجوار المدارس والمديرية، كما أن المهرجان يقام بجميع الإدارات التعليمية بالقاهرة بالتعاون مع رؤساء الأحياء.