video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف الدولى ينفى مقتل جنود أمريكيين فى مدينة عفرين السورية

الجمعة، 26 يناير 2018 03:08 م
التحالف الدولى ينفى مقتل جنود أمريكيين فى مدينة عفرين السورية المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل راين ديلون


أ ش أ
إضافة تعليق

نفى التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، التقارير التى تحدثت عن مقتل جنديين أمريكيين فى مدينة عفرين السورية، التى تشهد عملية عسكرية تركية منذ يوم السبت الماضى.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولى ضد "داعش"، الكولونيل راين ديلون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن هذه الأنباء غير صحيحة"، مضيفا أن قوات التحالف الدولى تركز جهودها على دعم حلفائها فى قوات سوريا الديمقراطية لمطاردة جيوب تنظيم داعش، المتبقية فى مناطق شرق الفرات قرب مدينة البو كمال الحدودية مع العراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أدريان رانكين جالاواى، قال - أمس - "إن الولايات المتحدة ليس لديها أى مستشارين عسكريين أو مدنيين فى عفرين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون: القوات الأمريكية فى سوريا تراقب تطورات الوضع عن كثب بعفرين

وفد من البنتاجون فى أنقرة لبحث عملية عفرين

البنتاجون: ليس لدينا عسكريين أو مدنيين بعفرين السورية

اخبار عالمية

التحالف الدولى

مدينة عفرين

اخبار العرب

اخبار عربية

الحرب فى سوريا

البنتاجون



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة