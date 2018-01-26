التحالف الدولى ينفى مقتل جنود أمريكيين فى مدينة عفرين السورية

التحالف الدولى ينفى مقتل جنود أمريكيين فى مدينة عفرين السوريةالجمعة، 26 يناير 2018 03:08 م
المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل راين ديلون
أ ش أ
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نفى التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، التقارير التى تحدثت عن مقتل جنديين أمريكيين فى مدينة عفرين السورية، التى تشهد عملية عسكرية تركية منذ يوم السبت الماضى.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولى ضد "داعش"، الكولونيل راين ديلون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن هذه الأنباء غير صحيحة"، مضيفا أن قوات التحالف الدولى تركز جهودها على دعم حلفائها فى قوات سوريا الديمقراطية لمطاردة جيوب تنظيم داعش، المتبقية فى مناطق شرق الفرات قرب مدينة البو كمال الحدودية مع العراق.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أدريان رانكين جالاواى، قال - أمس - "إن الولايات المتحدة ليس لديها أى مستشارين عسكريين أو مدنيين فى عفرين".
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