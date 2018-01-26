الأونروا يطلب من اليابان دعم إضافى للفلسطينيين بعد خفض المساعدات الأمريكية

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دعا بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأوسط (الأونروا) إلى تقديم دعم عاجل إضافى عقب قرار أمريكا بخفض أكثر من نصف تمويلها.

وقال كراهينبول فى مؤتمر صحفى عقد فى طوكيو -وفق ما نقلته صحيفة جابان تايز اليابانية اليوم الجمعة- "إنه من أجل الحفاظ على استمرار فتح مدارس تخدم 525 ألف شخص والحفاظ على استمرار خدمات التعليم والصحة، فنحن بحاجة إلى التغلب على هذه الفجوة المالية، وإلا سيكون هناك المزيد من عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط".



وجاءت زيارته لليابان بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية يوم 16 يناير أنها ستحجب 65 مليون دولار من حزمة مساعدات قيمتها 125 مليون دولار للوكالة.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر الماضى، انتقد ترامب الفلسطينيين على تويتر، وقال فى 2 يناير: "إننا ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل على أى تقدير أو احترام". وأضاف "مع عدم استعداد الفلسطينيين لإجراء محادثات سلام، فلماذا ندفع هذه الأموال المستقبلية الضخمة لهم؟ "



وفى كلمته فى نادى الصحافة الوطنى اليابانى أشاد كراهينبول باليابان لدورها فى دعم الوكالة حيث قال "إن اليابان هى واحدة من أهم الشركاء لدينا. الذين يتميزون بالثقة، والاستثمار، ومجالات العمل الرئيسية، والشعور القوى جدا بالالتزام بولاية الأونروا وأنشطتها".



وفى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية تارو كونو أمس الأول الأربعاء، أعرب كراهينبول عن أمله فى مواصلة الدعم، ومن جانبه قال كونو إن اليابان عاقدة العزم على مواصلة تقديم الدعم للوكالة ووصفت نشاطها بأنها حاسمة ليس فقط للاجئين الفلسطينيين وأنما أيضا لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.