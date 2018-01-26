الأوقاف: 15 كتابا فى مواجهة الفكر المتطرف بمعرض الكتاب بمائة جنيه فقط





كتب لؤى على

صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأنه فى إطار رسالة الأوقاف وخطتها فى مواجهة الفكر المتطرف تقدم الوزارة بمعرض الكتاب بصالة ( ٤ ) بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باقة متميزة من إصداراتها فى دحض أباطيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وفِى نشر سماحة الإسلام، وترسيخ الانتماء الوطنى وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، تضم خمسة عشر كتابا بمبلغ مائة جنيه فقط.

وأضاف وزير الأوقاف فى بيان صحفى، منذ قليل، أن ذلك يأتى فى إطار إسهامها فى نشر الفكر الوسطى الصحيح وتفكيك الفكر المتطرف على نطاق واسع ، ومن هذه الكتب : سماحة الإسلام ، وموسوعة الدروس الأخلاقية ، والإسلام يتحدث عن نفسه، وداعش والإخوان والتآمر على القدس، ومشروعية الدولة الوطنية ، ونخبة أخرى من الكتب مختارة بدقة وعناية شديدة.