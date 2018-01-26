video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: توجد علامات واضحة على أزمة سوء التغذية فى فنزويلا

الجمعة، 26 يناير 2018 04:10 م
الأمم المتحدة: توجد علامات واضحة على أزمة سوء التغذية فى فنزويلا الأمم المتحدة


جنيف (رويترز)
إضافة تعليق

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة، إنها رصدت علامات واضحة على وجود أزمة سوء تغذية متنامية فى فنزويلا لكنها تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقديم معلومات دقيقة ومعالجة هذه المشكلة بكفاءة.

وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم يونيسيف فى إفادة دورية للأمم المتحدة فى جنيف "برغم عدم توفر أرقام دقيقة نتيجة البيانات الرسمية المحدودة للغاية بشأن الصحة أو التغذية فهناك علامات واضحة على أن الأزمة تحد من حصول الأطفال على الخدمات الصحية والأدوية والطعام بشكل جيد".

ولم تنشر حكومة فنزويلا بيانات معدل انتشار الهزال، وهو نسبة الوزن المنخفض إلى الطول فى الأطفال تحت سن الخامسة، منذ عام 2009 عندما كان الرقم 3.2 %.

وقالت يونيسيف إن جمعية كاريتاس الخيرية ذكرت أن الرقم كان 15.5 % فى أغسطس الماضى.

وقال بوليراك "عندما نتحدث عن مكافحة سوء التغذية فى الأطفال فالوقت ليس مناسبا للنقاش وإنما للتحرك".

وأضاف "مكافحة سوء التغذية يستلزم بيانات ولا توجد بيانات رسمية كافية الآن ولا يوجد تنسيق كاف".

وأشار إلى أن ليس لديه معلومات تظهر منع يونيسيف من القيام بعملها وأن عدم توافر بيانات ليس أمرا يندر حدوثه.

وتقول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إن فنزويلا تكافح مؤامرة اليمين التى تقودها الولايات المتحدة وتهدف للقضاء على الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية وعرقلة اقتصاد فنزويلا وسرقة ثروتها النفطية.

لكن منتقدين يقولون إن مادورو، الذى خلف هوجو تشافيز فى عام 2013 وصرح فى الأسبوع الحالى بأنه يسعى لخوض الانتخابات مجددا، دمر اقتصادا كان مزدهرا وحول فنزويلا إلى دولة ديكتاتورية وتلاعب بالنظام الانتخابى لإبقاء السلطة فى يد حزبه الاشتراكى.

وقالت يونيسيف إن الحكومة اتخذت خطوات لتخفيف تأثير الأزمة على الأطفال عن طريق توفير عبوات غذاء زهيدة الثمن للأسر الفقيرة وتحويلات نقدية ودعم التقييم الغذائى واستعادة الخدمات.

لكن بوليراك قال إن بدون تنسيق العمل بين الحكومة والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لن تجدى جهود مكافحة سوء التغذية.

وقال "أنه وضع يشهد أزمة اقتصادية وتضخما جامحا وأسعار شديدة الارتفاع ويشهد أيضا أزمة اجتماعية سياسية مع عدم وجود اتفاق وحوار لحل أكثر القضايا إلحاحا". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية مفتاح السلام بالشرق الأوسط

مندوب الكويت بالأمم المتحدة: إسرائيل فى حالة خرق مادى لقرارات مجلس الأمن

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بدعم مصر للفلسطينيين خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن

الامم المتحده

اخبار الامم المتحده

فنزويلا

اخبار فنزويلا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة