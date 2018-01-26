اكتشاف فيروس يحول الغزلان إلى" الزومبى" يضرب الولايات المتحدة

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انتشر فيروس جديد، فى الولايات المتحدة، بين الغزلان؛ ما أدى إلى إصابتها بحالات اضطرابية غير طبيعية تحول حركتها إلى ما يشبه "الزومبى".



وحسب وكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك" أوضح العلماء أن الفيروس يهاجم النخاع الشوكى ويضرب الدماغ، كما يتسبب فى انخفاض حاد فى وزن الغزلان، وبالتالى اضطرابات فى الحركة والموت.



وتفشت العدوى فى 22 ولاية أمريكية غالبيتها فى وسط البلاد، إضافة إلى مقاطعتين فى كندا، وهناك مخاوف من احتمال إصابة الإنسان به.