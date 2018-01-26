افتتاح نقطة تفتيش ابو الشقوق الأمنية بكفر صقر بعد تجديدها

الشرقية فتحية الديب

افتتح اللواء إبراهيم عبد الغفار، نائب مدير أمن الشرقية، اليوم الجمعة، نقطة تفتيش أبو الشقوق الأمنية التابعة لمركز كفر صقر بعد تطويرها وتجديدها.

حضر الافتتاح اللواء شهاب الدين فوزى مساعد مدير أمن الشرقية، والعميد اشرف شريف مأمور مركز كفر صقر، والمقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، الرائد أحمد سامى، رئيس مباحث كفر صقر، والرائد على طه نائب مامور مركز كفر صقر، وسط حشد كبير من الضباط وأمناء الشرطة.

يذكر أن نقطة أبو الشقوق الأمنية من أهم نقاط التفتيش بين محافظتى الشرقية والدقهلية، وتساهم بشكل كبير فى ضبط المتهمين المتنقليين بين المحافظتين.