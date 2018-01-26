اعتقال وزير الدفاع الأسبق فى جواتيمالا بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة

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ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن الشرطة فى جواتيمالا اعتقلت وزير الدفاع الأسبق على خلفية تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والإثراء غير المشروع.



وأضافت "إيه بى سى نيوز" أن وزير الدفاع الأسبق فى جواتيمالا وليامز مانزيلا تم اتهامه بالسماح بانتقال أموال بشكل غير مناسب له وللرئيس جيمى موراليس ، مضيفة أنه يُشتبه فى منحه مكافآت لنفسه ولضباط آخرين وأنه أرسل كذلك 61 ألف دولار إلى الرئيس موراليس ، ونقلت الشبكة عن الإدعاء فى جواتيمالا تأكيده اعتقال مانزيلا، الجمعة.



وكانت المحكمة الدستورية فى جواتيمالا قد أوقفت مؤخراً أمراً أصدره الرئيس موراليس بطرد رئيس لجنة لمكافحة الفساد تابعة للأمم المتحدة تحقق فى مصادر تمويل حملة الرئيس ، وأدت هذه الخطوة ضد لجنة مكافحة الفساد ، التى تدعمها الولايات المتحدة ، إلى سلسلة من الاستقالات من حكومة موراليس ، كما سارعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا إلى انتقادها.