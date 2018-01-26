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الجمعة، 26 يناير 2018 07:27 ص
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اضبط مخالفة.. تسرب مياه الصرف يغرق مساكن الشباب بالداخلة "صور"

الجمعة، 26 يناير 2018 02:00 ص
اضبط مخالفة.. تسرب مياه الصرف يغرق مساكن الشباب بالداخلة "صور" عمارات قرض الاوقاف بالداخلة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة اليوم السابع أحد مظاهر الإهمال الشديد فى مساكن الشباب بقرض الأوقاف فى مدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، حيث انتشرت كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى داخل مناور أغلب عمارات الحى نتيجة استمرار تسرب مياه الصرف من مواسير وخطوط الصرف والمياه على الرغم من حداثة إنشاء تلك العمارات إلا أن المناور الخاصة بها تحولت إلى برك كبيرة تحتوى على كميات من مياه الصرف الصحى والمخلفات التى يلقيها السكان فى المنور وتسببت فى انتشار البعوض والحشرات فى تلك المناور.

وتنتشر تلك البرك الملوثة بدءا من العمارة رقم واحد بالحى والتى رصدت عدسة اليوم السابع بها عدد من المخالفات من حيث انتشار مياه الصرف الصحى وكذلك تراكم المخلفات فى المناور وعدم الاستفادة من الوحدات السكنية فى الطابقين الأول والثانى بسبب عدم تسليمها حتى الآن على الرغم من جاهزيتها وتعرض أغلبها للسرقة والتدمير بسبب الإهمال.

ومن جانبه أفاد كمال عبد العزيز رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح خاص أن حى قرض الاوقاف من الأحياء الحديثة فى مدينة موط ولكن سوء الاستخدام من المواطنين يتسبب فى تلك المشكلات والتى يمكن حلها بالتوعية والحفاظ على مرافق المياه والصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بها، مؤكدا على أنه يتم يوميا تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات من الحى وسيتم تحرير محاضر لمن يقوم بإلقاء مخلفات البناء فى غير موضعها حفاظا على المظهر الجمالى وسلامة السكان.

مخلفات الصرف الصحى
مخلفات الصرف الصحى

 

داخل احد مناور العمارات
داخل احد مناور العمارات

 

عمارات قرض الاوقاف بالداخلة
عمارات قرض الاوقاف بالداخلة

 

كميات كبيرة من مياه الصرف
كميات كبيرة من مياه الصرف

 

تتسبب فى روائح كريهة
تتسبب فى روائح كريهة

 

مظهر غير لائق فى قلب العمائر
مظهر غير لائق فى قلب العمائر

 

مخلفات وبقايا عبوات وقمامة
مخلفات وبقايا عبوات وقمامة

 

المياه المتسربة من المواسير
المياه المتسربة من المواسير

 


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