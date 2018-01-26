استقالة مسئول بالحكومة اليابانية بعد تصريح بشأن جزيرة أوكيناوا





(رويترز)

قالت وسائل إعلام، إن مسؤولا فى حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى استقال اليوم الجمعة، بعد زلة لسان يُنظر إليها على أنها تقليل من العبء الذى يتحمله سكان جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان التى تستضيف قاعدة جوية لمشاة البحرية الأمريكية.

وستتسبب استقالة فومياكى ماتسوموتو، وهو مساعد وزير بديوان مجلس الوزراء، على الأرجح فى مشكلة جديدة لآبى مع اقتراب انتخابات بلدية مهمة فى أوكيناوا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن نائبا بالمعارضة وجه سؤالا لآبى فى جلسة للبرلمان أمس الخميس يتعلق بسلسلة عمليات هبوط اضطرارى لطائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكى فى أوكيناوا، لكن ماتسوموتو تدخل متسائلا "كم شخصا لقوا حتفهم جراء ذلك؟".

وأضافت الوكالة أن ماتسوموتو قدم خطاب استقالة لآبى اليوم الجمعة والذى قبل الاستقالة. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب ماتسوموتو أو ديوان مجلس الوزراء.

ويربط كثير من سكان أوكيناوا بين وجود الجيش الأمريكى على الجزيرة وبين الجريمة والتلوث والحوادث. وكانت نافذة طائرة هليكوبتر أمريكية سقطت على ملعب مدرسة فى الجزيرة الشهر الماضى مما أذكى مخاوف تتعلق بالأمان.