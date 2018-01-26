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استقالة سياسيين كنديين بارزين إثر اتهامات بفعل سلوك مخل بالآداب

الجمعة، 26 يناير 2018 07:01 ص
استقالة سياسيين كنديين بارزين إثر اتهامات بفعل سلوك مخل بالآداب رئيس الوزراء الكندى


(رويترز)
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استقال سياسيان كنديان بارزان إثر اتهامات بفعل سلوك مخل بالآداب فى الوقت الذى يزداد فيه تأثير حركة (مى تو) المناهضة للتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أمس الخميس، أن وزير الرياضة وذوى الاحتياجات الخاصة كنت بهر (48 عاما) استقال من منصبه، بينما تحقق الحكومة فى مزاعم بشأن توجيه تعليقات غير لائقة لنساء.

واستقال براون أمس الخميس، إثر اتهامات بأنه قام بإيماءات جنسية غير مقبولة تجاه امرأتين. ونفى براون بشدة هذه الاتهامات التى وردت مساء الأربعاء فى تقرير لشبكة (سي.تي.فى نيوز).

وقال ترودو "التحرش أيا كان نوعه غير مقبول ومن حق الكنديين العيش والعمل فى مناخ خال من التحرش". وأضاف "نؤمن أنه من الضرورى أن ندعم النساء اللواتى يبحن بأمور، وهذا بالضبط ما ستفعله حكومتنا".

وبهر وبراون هما أشهر سياسيين يفقدان منصبيهما جراء مزاعم بفعل تصرفات مخلة بالآداب منذ أطلق ضحايا التحرش الجنسى حملة (#مى تو) على مواقع التواصل الاجتماعى العام الماضي.

وانطلقت الحملة من الولايات المتحدة وتسببت فى إقصاء أو استقالة عدد من المشاهير فى قطاع الترفيه والسياسة والإعلام، واكتسبت زخما فى كندا فى الأسابيع الأخيرة وتأثر بها مدرب للفريق الوطنى للجمباز والمدير الفنى لفرقة مسرحية بارزة فى تورونتو.

 


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