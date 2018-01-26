ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى كوريا الجنوبية لـ41 قتيلا

أ ف ب

كما أصيب 70 شخصا آخرون بجروح جراء الحريق الذى شبّ في الطبقة الأولى من مبنى يضم مستشفى وداراً لرعاية المسنين.

كما أصيب 70 شخصا آخرون بجروح جراء الحريق الذى شبّ في الطبقة الأولى من مبنى يضم مستشفى وداراً لرعاية المسنين.

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذى اندلع داخل مستشفى فى كوريا الجنوبية إلى 41 قتيلا، حسبما ذكرت السلطات هناك.

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذى اندلع داخل مستشفى فى كوريا الجنوبية إلى 41 قتيلا، حسبما ذكرت السلطات هناك.

واندلع حريق ضخم فى مستشفى بكوريا الجنوبية، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا فى الحصيلة الأولى التى أعلنتها السلطات، إلا أنها ارتفعت إلى 41 قتيلا.

وفى وقت سابق، قالت السلطات فى كوريا الجنوبية، إن حريق نشب فى مستشفى اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح بالغة.