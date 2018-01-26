video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 08:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة انفجار لغم بسيارة فى وسط مالى لـ26 قتيلا

الجمعة، 26 يناير 2018 01:00 ص
ارتفاع حصيلة انفجار لغم بسيارة فى وسط مالى لـ26 قتيلا الجيش المالى- أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

ذكر التلفزيون الرسمى فى مالى، أن لغما انفجر فى مركبة تقل مدنيين فى وسط مالى، الخميس، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة العديد.

وقال المتحدث العسكرى الكولونيل دياران كونى، إن المركبة عبرت الحدود مع بوركينا فاسو، حيث ينشط مقاتلون موالون لتنظيم داعش، ثم اصطدمت باللغم.

وقال التلفزيون إن جميع القتلى والمصابين فى الانفجار من مواطنى بوركينا فاسو.

وفى واقعة منفصلة، قال جيش مالى إن قواته تعرضت لهجوم فى بلدة يوارو لكنها تمكنت من صده.

وأضاف فى بيان أن القوات "حيدت سبعة إرهابيين وأخذت معدات تركها المهاجمون".

وتعتزم مالى وجارتها الغربية السنغال نشر 1000 جندى قريبا فى عملية تستهدف تهدئة الأوضاع فى وسط مالى واحتواء المتشددين الذين كان نشاطهم يقتصر من قبل على المناطق الصحراوية فى الشمال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 13 شخصا وإصابه العشرات فى انفجار لغم بسيارة تقل مدنيين وسط مالى

مجلس الأمن يتوعد مالى بعقوبات حال عدم تنفيذ اتفاق السلام

مالى

اخبار مالى

اخبار العالم

داعش



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة