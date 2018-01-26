ارتفاع حصيلة انفجار لغم بسيارة فى وسط مالى لـ26 قتيلا





(رويترز)

ذكر التلفزيون الرسمى فى مالى، أن لغما انفجر فى مركبة تقل مدنيين فى وسط مالى، الخميس، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة العديد.

وقال المتحدث العسكرى الكولونيل دياران كونى، إن المركبة عبرت الحدود مع بوركينا فاسو، حيث ينشط مقاتلون موالون لتنظيم داعش، ثم اصطدمت باللغم.

وقال التلفزيون إن جميع القتلى والمصابين فى الانفجار من مواطنى بوركينا فاسو.

وفى واقعة منفصلة، قال جيش مالى إن قواته تعرضت لهجوم فى بلدة يوارو لكنها تمكنت من صده.

وأضاف فى بيان أن القوات "حيدت سبعة إرهابيين وأخذت معدات تركها المهاجمون".

وتعتزم مالى وجارتها الغربية السنغال نشر 1000 جندى قريبا فى عملية تستهدف تهدئة الأوضاع فى وسط مالى واحتواء المتشددين الذين كان نشاطهم يقتصر من قبل على المناطق الصحراوية فى الشمال.