ارتفاع أسعار الذهب عالميا فى تداولات اليوم بنسبة 0.6% بفعل تراجع الدولار





رويترز

ارتفعت اسعار الذهب فى تداولات اليوم الجمعة بعدما هبطت من أعلى مستوى فى عام ونصف العام فى الجلسة السابقة، مع استمرار ضعف الدولار عالميا، رغم تأييد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيادة قوة العملة.

وقفز الذهب فى التعاملات الفورية 0.6% إلى 1355.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 7:26 بتوقيت جرينتش، وبلغت مكاسبه منذ بداية الأسبوع 1.8%، وكان قد سجل فى التعاملات الفورية أمس الخميس 1366.07 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 3 أغسطس 2016، لكنه بدد مكاسبه بعدما صرح ترامب لشبكة "سى إن بى سى" فى مؤتمر دافوس بسويسرا بأنه يريد أن يرى الدولار قويا.

وانخفض الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% وصولا إلى 1354.70 دولار للأوقية، وسجل مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014، عند 88.438 أمس الخميس، وانخفض المؤشر 0.6% وصولا إلى 88.858 فى أحدث قراءة له.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% فى التعاملات الفورية إلى 17.46 دولار، وكان المعدن قد لامس أعلى مستوى له فى أكثر من أربعة أشهر، أمس الخميس، عند سعر 17.69 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1015 دولارا للأوقية، وكانت أسعار المعدن قد سجلت أمس أعلى مستوياتها منذ فبراير 2017 عند 1027.60 دولار للأوقية.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر، إذ ظل عند 1095.60 دولار للأوقية، واتجه المعدن إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثانى على التوالى، بانخفاض نسبته 1% منذ بداية الأسبوع.