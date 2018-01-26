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إقبال كثيف على انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة عقب صلاة الجمعة

الجمعة، 26 يناير 2018 02:06 م
إقبال كثيف على انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة عقب صلاة الجمعة انتخابات نادى القضاة


كتب عامر مصطفى - تصوير أشرف فوزى
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شهدت انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة إقبالا كثيفا عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد فتح باب التصويت فى الساعة العاشرة صباح اليوم.

 

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام محيط نادى القضاة بوسط البلد، وسط زيادة الإقبال على التصويت بعد فتح باب التصويت.

 

وبدأ التصويت فى العاشرة صباحا ويستمر حتى السادسة مساء لتبدأ بعدها أعمال الفرز وإعلان النتائج.

 

ويتنافس فى الانتخابات 12 مرشحا على المقاعد الخمسة حيث ترشح على مقعد المتقاعدين كلا من المستشارين، جمال الدين القيسونى، وسيف النصر سليمان، وعبد الستار إمام على يوسف، ومحمد توفيق أمين إبراهيم.

 

وترشح على مقعد القضاة المستشارين، إسماعيل محمد إسماعيل ريحان، ومحمود أحمد يحيى عبد المالك.

 

وعلى مقاعد النيابة العامة الثلاثة المستشارين، أحمد يوسف محمد جمعة، ومحمود محمد مرغنى صادق، ورضا محمود محمد السيد، وأحمد سلامة على عفيفى، وأحمد عبد السلام الصياد، وياسر عكاشة محمد أحمد المتناوى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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