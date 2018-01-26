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الجمعة، 26 يناير 2018 08:25 م
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إغلاق 108 مدارس فى اليابان بسبب تفشى الإنفلونزا

الجمعة، 26 يناير 2018 05:24 م
إغلاق 108 مدارس فى اليابان بسبب تفشى الإنفلونزا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


أ ش أ
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 حذرت وزارة الصحة اليابانية،اليوم الجمعة من أن وباء الإنفلونزا تفشى فى جميع أنحاء البلاد حيث يقدر عدد المرضى فى أسبوع واحد بحوالى 2.83 مليون شخص.


وقالت وزارة الصحة اليابانية - فى تقرير نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - إن متوسط عدد المرضى المصابيين بالانفلونزا هو أعلى معدل منذ توافر بيانات قابلة للمقارنة فى عام 1999.


وأضاف التقرير أن أكثر الإصابة فى الشباب بشكل خاص، مما تسبب فى إغلاق 108 مدارس وخمسة آلاف و377 فصلا فى جميع أنحاء البلاد، وتستند البيانات إلى تقارير من حوالى خمسة ألاف عيادة فى جميع أنحاء البلاد.


وقد تسبب التأخير فى الانتاج المحلى للقاحات الانفلونزا فى حدوث نقص هذا الموسم، وحثت الوزارة اولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما وما فوق على أخذ تطعيم واحد فقط، ولا يزال العرض الحالى يتجاوز الطلب فى الموسم الماضى، لكن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو اعترف بأن بعض المناطق تعانى من نقص.


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