إصلاح تلفيات النوة بأعمدة الإنارة وكشافات الكهرباء بالإسكندرية

إصلاح تلفيات النوة بأعمدة الإنارة وكشافات الكهرباء بالإسكندريةالجمعة، 26 يناير 2018 03:37 م
تغطية كافة كبلات الكهرباء
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، جميع رؤساء الأحياء، بالتواجد بشكل دورى فى الشارع خلال موسم النوات، للتأكد من سيولة الحركة المرورية، وتغطية كل كبلات الكهرباء، وتطهير الشنايش، مشددا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء، للتأكد من عزل كابلات الكهرباء، وإصلاح جميع أعطال الإضاءة الناتجة عن النوة.
وقام اللواء محمد معوض عقل رئيس حى الجمرك، بالاستجابة لشكاوى الأهالى من مساكن النجع، وتم اليوم الإحلال للأجزاء المتهالكة وصيانة واستكمال المفاتيح الناقصة، وإنارة الأعمدة والأزرع المطفاءة، وتأمين الكابلات، كما تم صيانة الكشافات وإنارتها بتفرع من شارع المسافر خانة.
من جهه أخرى، وتماشيا مع الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الاضاءة وترشيد الاستهلاك في نفس الوقت، تم اليوم تغيير الكشافات الصوديوم بكشافات ليد خلف مبنى الحى، وشارع حمام الورشة من السكة الجديدة، وحتى تقاطع الجزائر وجزء من شارع الجزائر، حيث تم تركيب 20 كشاف ليد.
و قامت أجهزة حى الجمرك، فور الإبلاغ برفع عامود إنارة مائل بميدان إبراهيم الأول، يمثل خطورة على المارة، نظرا للظروف الجوية تم التوجة مباشرة إلى العامود المتهالك، وتم تأمين العامود واستدعاء مقاول المشروعات، وإزالة العامود ومعاينة الميدان، وتم إزالة عامود آخر بسبب ميله به بفعل شدة الرياح.
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