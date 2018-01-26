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الجمعة، 26 يناير 2018 08:24 م
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إصابة 9 جنود بالجيش الاسرائيلى فى شجار بقاعدة عسكرية ببثر السبع

الجمعة، 26 يناير 2018 06:36 م
إصابة 9 جنود بالجيش الاسرائيلى فى شجار بقاعدة عسكرية ببثر السبع الجيش الاسرائيلى


كتب- هاشم الفخرانى
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أصيب 9 جنود إسرائيليون اليوم الجمعة بجروح متفاوتة خلال شجار وقع داخل قاعدة عسكرية قرب مدينة بئر السبع بالنقب جنوب إسرائيل.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الجنود المصابين نُقلوا إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع، ووصفت جراح بعضهم بالمتوسطة، في حين تم معالجة آخرين ميدانيًا موضحة أن الجنود استخدموا أدوات حادة في الشجار.

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أثار الشجار 

 

وقالت مصادر عسكرية للقناة إن الشجار نشب داخل قاعة الطعام بين جنود من وحدات التسليح وآخرين من الشرطة العسكرية لأسباب مجهولة.


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