إصابة 9 جنود بالجيش الاسرائيلى فى شجار بقاعدة عسكرية ببثر السبع

إصابة 9 جنود بالجيش الاسرائيلى فى شجار بقاعدة عسكرية ببثر السبعالجمعة، 26 يناير 2018 06:36 م
الجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق
أصيب 9 جنود إسرائيليون اليوم الجمعة بجروح متفاوتة خلال شجار وقع داخل قاعدة عسكرية قرب مدينة بئر السبع بالنقب جنوب إسرائيل.
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الجنود المصابين نُقلوا إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع، ووصفت جراح بعضهم بالمتوسطة، في حين تم معالجة آخرين ميدانيًا موضحة أن الجنود استخدموا أدوات حادة في الشجار.
أثار الشجار
وقالت مصادر عسكرية للقناة إن الشجار نشب داخل قاعة الطعام بين جنود من وحدات التسليح وآخرين من الشرطة العسكرية لأسباب مجهولة.
إضافة تعليق
الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين
شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة