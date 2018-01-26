إصابة 7 أشخاص بالسويس فى حادثين بالسخنة وطريق الإسماعيلية

إصابة 7 أشخاص بالسويس فى حادثين بالسخنة وطريق الإسماعيليةالجمعة، 26 يناير 2018 11:15 م
حادث تصادم - أرشيفية
السويس - سيد نون
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شهدت محافظة السويس اليوم الجمعة، حادثين مرورين أسفرا عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى السويس العام، ورفعت إدارة مرور السويس آثار الحادثين وأخطرت النيابة للتحقيق.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس تلقى إخطارا بالحادثين وتبين أن الحادث الأول وقع بطريق السخنة، أثر انقلاب سيارة نقل وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارة بينهم إصابة خطيرة.
بينما وقع الحادث الثانى، بطريق الإسماعيلية، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بسيارة أخرى وأصيب 3 أشخاص.
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