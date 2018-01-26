إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة باختناق أثناء إشعالهم موقدا للتدفئة بالمنوفية

إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة باختناق أثناء إشعالهم موقدا للتدفئة بالمنوفيةالجمعة، 26 يناير 2018 04:40 م
الإسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 6 أفراد من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، بحالة اختناق بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "م م ا" 58 سنة سائق، وزوجته "م ع" وأولاده الأربعة إثر إصابتهم باختناق وضيق فى التنفس.
وبالانتقال والفحص، وبسؤال الأول أقر بأنهم حدثت إصابتهم نتيجة إشعالهم موقد غاز صغير للتدفئة، نتيجة برودة الجو، فشعروا بضيق فى التنفس، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء، وتحويلهم للمستشفى الجامعى بشبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
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