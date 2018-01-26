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إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

الجمعة، 26 يناير 2018 06:09 م
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة اشتباكات


أ ش أ
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أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين عصر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى المواجهات التى اندلعت فى جمعة الغضب الثامنة رفضا للقرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة إن اثنين من المواطنين أصيبا بجروح متوسطة برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، فيما أصيب فلسطينى ثالث برصاص الاحتلال شرق خانيونس.


كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى تجاه عشرات الشبان شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح فيما أصيب عدد بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قرب موقع نحل عوز العسكري

 


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