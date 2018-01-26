إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسةالجمعة، 26 يناير 2018 02:25 م
انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.
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