video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة

الجمعة، 26 يناير 2018 02:25 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة انقلاب سيارة - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس الصحراوى

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

إصابة 16 شرطيا فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالإسماعيلية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حادث مرورى

محور 26 يوليو



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة