إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.