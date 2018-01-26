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إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى أريحا

الجمعة، 26 يناير 2018 11:04 م
إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى أريحا الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية


أ ش أ
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أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدخل مدينة أريحا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن طواقمها تعاملت مع 26 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع و18 إصابة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط خلال المواجهات التى جرت على مدخل أريحا.
 

 


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