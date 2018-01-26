إسبانيا تطلب من السفير الفنزويلى مغادرة البلاد ردا على طرد سفيرها بكاراكاس

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طالبت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة السفير الفنزويلى بمغادرة إسبانيا فى غضون 72 ساعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتى وفقا لمبدأ الرد بالمثل على خطوة كاراكاس بطرد السفير الإسبانى.

وقال المتحدث باسم الحكومة إينيوجو مينديث دى فيجو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن سفير فنزويلا لدى مدريد شخصية غير مرغوب فيها على حد وصفه.



وكانت فنزويلا قد أعلنت - أمس - طرد السفير الإسبانى متهمة مدريد بأعمال عدائية، ويأتى ذلك بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على 7 من كبار المسؤولين الفنزويليين، بينهم وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس المحكمة العليا.