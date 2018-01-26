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إزالة تعديات على مساحة 735 متر بمركز تلا فى المنوفية

الجمعة، 26 يناير 2018 09:05 م
إزالة تعديات على مساحة 735 متر بمركز تلا فى المنوفية إزالة تعديات - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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نظم مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع مركز شرطة تلا، حملة مكبرة لمواجهة المخالفات على الأراضى الزراعية .

وأكد وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة تلا، أنه تم إزالة التعديات على مساحة وصلت إلى ما يقرب من 735 متر بدائرة المركز .

وأكد عبدربه أنه تم تنفيذ العديد من الحملات للقضاء على التعديات، والتى كانت بقرية صفط جدام حيث تم إزالة سور بالطوب الأبيض على مساحة 650 متر بحضور محمد أبو منصور رئيس الوحدة المحلية بصفط وقوة من نقطة شرطة صفط والزراعة. 


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